Covid-19

Uma organização não-governamental (ONG) timorense defendeu hoje que o apoio económico do Governo no âmbito da covid-19 deve dar prioridade às populações mais vulneráveis, especialmente trabalhadores do setor informal e populações rurais.

Numa carta aberta enviada ao primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, a ONG La'o Hamutuk deixou estas e outras recomendações, numa altura em que o Governo está a considerar eventuais medidas de apoio económico em resposta à covid-19.

A ONG defendeu que o apoio "não deve apenas considerar empresas em Dili", já que "a maioria dos agregados familiares em Timor-Leste depende do setor informal, incluindo quiosques, vendedores ambulantes, mercados, táxis, microlets, agricultores e trabalhadores domésticos, que estão fora da economia formal".