Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram na sequência da passagem de vários tornados pelo estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, levando à declaração do estado de emergência, foi hoje noticiado.

"Declaro, esta noite [domingo] o estado de emergência para proteger a saúde e a segurança dos habitantes do Mississippi, na sequência de fortes tornados e trovoadas registados em todo o estado", escreveu Tate Reeves, numa mensagem difundida pela rede social Twitter, na qual garantiu também os residentes que "não estavam sozinhos".

"Vamos mobilizar todos os recursos disponíveis para proteger os nossos e os seus bens", acrescentou.