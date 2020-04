Covid-19

Os operadores grossistas dos mercados abastecedores das regiões de Lisboa, Braga, Évora e Faro estão a vender produtos diretamente aos consumidores finais, através de uma plataforma 'online', diversificando os negócios afetados pelo surto da covid-19.

Através do portal MercaChefe.pt os particulares podem fazer as encomendas de produtos aos operadores dos mercados abastecedores do grupo SIMAB (detido pela empresa pública Parpública), que assim diversificam o seu negócio, ao abastecerem não só outras empresas mas também diretamente os consumidores finais.

Segundo o presidente do Conselho de Administração do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), Rui Paulo Figueiredo, a parceria entre o MercaChefe.pt e os mercados abastecedores permite "acesso a ferramenta de venda disponível não só a quem está em casa e pode comprar todo o tipo de produtos, mas também a que quer vender, diversificando os seus canais".