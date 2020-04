Covid

A Ordem dos Médicos (OM) teve de adiar a publicação da lista dos médicos com competência em ecografia obstétrica devido à pandemia da covid-19, mas mantém "a firme intenção" de continuar este trabalho assim que as condições o permitam.

Segundo a OM, os especialistas foram necessários para colaborar com a Direção-Geral da Saúde e com as instituições de saúde na produção de normas e reorganização dos serviços de obstetrícia como resposta à pandemia.

A OM aprovou no passado dia 16 de dezembro o Colégio da Competência em Ecografia Obstétrica Diferenciada, uma decisão que decorreu do caso do bebé que nasceu com malformações graves não detetadas em ecografias realizadas na clínica Ecosado, em Setúbal, pelo obstetra Artur Carvalho.