Covid-19

O Irão registou nas últimas 24 horas 111 mortes adicionais relacionadas com o novo coronavírus, aumentando o número oficial para 4.585 mortos no país, o mais atingido pela epidemia da covid-19 no Médio Oriente.

Durante a sua comunicação diária, o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Kianouche Jahanpour, anunciou 1.617 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, elevando o número de contágios confirmados para 73.303, dos quais 45.983 pessoas já recuperaram.

"A tendência decrescente e constante observada nos últimos dias para novos casos de contaminação continuou nas últimas 24 horas", disse Jahanpour.