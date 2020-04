Covid-19

O Governo chinês disse hoje ter "tolerância zero" para com tratamento discriminatório, depois de países africanos terem protestado formalmente contra a alegada discriminação sofrida pelos seus cidadãos em Cantão, devido à pandemia do novo coronavírus.

"Todos os estrangeiros são tratados da mesma forma. Rejeitamos o tratamento discriminatório, temos tolerância zero para com a discriminação", afirmou hoje o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Zhao Lijian.

"Os nossos amigos africanos podem contar com uma receção justa, cordial e amigável na China", acrescentou.