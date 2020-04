Covid-19

A edição deste ano da Queima das Fitas de Évora, que estava prevista para o final de maio, foi adiada para outubro, se já existirem condições de segurança, devido à pandemia da covid-19, foi hoje divulgado.

Organizada pela Associação Académica da Universidade de Évora (AAUE), a festa dos estudantes da cidade alentejana realiza-se habitualmente, no final de maio, no campo de futebol do Colégio do Espírito Santo, o principal edifício da academia.

Em comunicado, a AAUE informou que o evento foi "adiado para outubro", considerando "a evolução da covid-19", mas sem especificar uma data concreta.