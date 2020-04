Covid-19

Cidadãos "retidos" em Luanda devido ao estado de emergência veem-se a braços para regressar às províncias de origem, no âmbito do levantamento da cerca sanitária interprovincial devido ao novo coronavírus, queixando-se da "falta de transportes" e dos preços.

Com o alargamento do estado de emergência para mais 15 dias, que teve início em 11 de abril, as autoridades angolanas decidiram levantar a cerca sanitária para possibilitar que cidadãos viagem para as províncias de origem.