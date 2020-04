Covid-19

Os Açores atingiram hoje os 100 infetados com covid-19, com seis novas pessoas com testes positivos nas últimas 24 horas, todas de São Miguel, informou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

Os novos casos diagnosticados na ilha de São Miguel reportam-se a três mulheres, entre os 28 e os 59 anos, e três homens, entre os 28 e os 66 anos, e todos "apresentam situação clínica estável e estão a ser acompanhados pelas delegações de saúde concelhias, estando em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos".

De acordo com a autoridade, foram realizadas 183 análises à covid-19 nas últimas 24 horas nos dois laboratórios de referência dos Açores, em São Miguel e na Terceira.