Actualidade

A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão com os seus principais índices no 'vermelho', depois de ter encerrado na quinta-feira com ganhos, graças às medidas da Reserva Federal para apoiar a economia norte-americana.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,48% para 23.367,10 pontos e o Nasdaq perdia 0,75% para 8.091,65 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,99% para 2.762,24 pontos.