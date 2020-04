Covid-19

O ministro da Saúde do Brasil considera que o Governo do país deve ter um "discurso único" para combater o novo coronavírus porque a população não sabe se deve ouvir a tutela ou o Presidente do país, Jair Bolsonaro, que defende o fim do distanciamento social.

"Espero que essa validação dos diferentes modelos para enfrentar essa situação seja comum e que possamos ter um discurso único e unificado", afirmou Luiz Henrique Mandetta em uma entrevista à rede Globo que foi divulgada no domingo à noite.

O ministro que é médico de profissão, declara-se favorável a manutenção de medidas de isolamento social para conter a disseminação da pandemia decretadas por governos regionais no país.