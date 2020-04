Covid-19

A Ilha de Jersey, onde cerca de 20% da população é portuguesa, tem estado a dar conselhos e a comunicar com a população em português no âmbito do plano para evitar a propagação da pandemia covid-19.

Mensagens, folhetos, cartazes e inquéritos estão ser feitos em português e polaco, idioma das principais comunidades imigrantes, com informações sobre o regime de confinamento e medidas de distanciamento social.

"A comunidade portuguesa tem estado a cumprir e alguns restaurantes já se adaptaram, começando a vender para fora", afirmou à agência Lusa o enfermeiro português, Duarte Vieira.