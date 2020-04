Covid-19

Doentes hemato-oncológicos faltam a consultas e tratamentos com medo de serem infetados pelo novo coronavírus, situação que pode pôr em causa a sua recuperação, disse hoje à Lusa a presidente da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (APLL).

Isabel Leal Barbosa descreveu um cenário de "desconhecimento por parte das pessoas" da "preparação feita pelos hospitais, designadamente no Instituto Português de Oncologia (IPO) e no Hospital S. João, no Porto" e que está na base da conferência online denominada "Medidas de precaução para doentes com patologias hemato-oncológicas", agendada para terça-feira às 18:00.

Afirmando-se "centrados nas precauções que as pessoas podem ter em casa e nas idas aos hospitais", os promotores da conferência dividiram a temática entre os doentes de sangue "que estão em tratamento ativos, em seguimento e os transplantados".