Covid-19

O Lar Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, começa hoje a receber idosos depois da deteção de residentes e funcionários com covid-19 e da evacuação do edifício para descontaminação, disse fonte da instituição.

O lar, localizado no centro da cidade, foi evacuado na noite de 27 para 28 de março, depois de terem sido detetados cerca de 70 utentes com covid-19.

Eugénio Varejão, presidente do conselho de administração da instituição, disse à agência Lusa que vai receber hoje quatro residentes, três deles não infetados, que tinham sido transferidos para Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.