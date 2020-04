Covid-19

O Município de Leiria e a Startup Leiria lançaram a plataforma digital 'Leiria Market', através da qual os agentes económicos do concelho podem colocar os seus bens e serviços à venda 'online', dinamizando a economia local.

"O 'Leiria Market' será o ponto de encontro 'online' de Leiria, onde todas as áreas de atividade se cruzarão e estarão à distância de um clique. Será um espaço pensado nos leirienses que terão, numa única plataforma, uma panóplia de bens e serviços. Queremos chegar a todos os setores", refere a vereadora do Desenvolvimento Económico do Município de Leiria, Catarina Louro, citada numa nota de imprensa.

Disponível no endereço www.leiriamarket.pt, esta plataforma pretende funcionar como uma montra gigante da economia de Leiria, ligando os operadores económicos locais à população, disponibilizando um serviço 'online' de venda e de aquisição de bens e serviços.