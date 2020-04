Covid-19

A editora Gradiva esteve para publicar em Portugal a autobiografia de Woody Allen, "Apropos of Nothing", mas o montante de direitos pedidos inviabilizou esta possibilidade, pois todos os recursos são para pagar salários, nesta época de crise pandémica.

A biografia de Woody Allen foi publicada em março nos Estados Unidos pela Arcade Publishing, depois de o grupo editorial Hachette ter aceitado publicá-la e a seguir ter recuado, pressionado por protestos dos funcionários, devido às acusações de abuso sexual à sua filha adotiva Dylan Farrow, de que é alvo, por parte da própria, da ex-mulher, Mia Farrow, e do filho de ambos, Ronan Farrow.

Em Portugal, a hipótese de publicar "Apropos of Nothing" ("A propósito de nada", em tradução livre) surgiu pela editora Gradiva, mas esta, tal como a Hachette, acabou por recuar, só que por outros motivos: gestão financeira em tempos de crise, causada pela pandemia covid-19, que obrigou ao encerramento de livrarias e à quase total paralisação do mercado editorial, por tempo indeterminado, como disse à Lusa o editor.