Covid-19

Com datas canceladas e a maioria suspensas, devido à crise provocada pela covid-19, a companhia Teatro do Mar, com sede em Sines, distrito de Setúbal, reajustou o seu plano de atividades até ao final do ano.

"O nosso trabalho vive não só dos dinheiros do Ministério da Cultura e da Câmara Municipal de Sines, como também das vendas dos nossos espetáculos e, neste momento, temos datas canceladas, suspensas e outras que já estão efetivamente empurradas para o final do verão", avançou à agência Lusa a diretora artística do Teatro do Mar, Julieta Aurora Santos.

Com cerca de 30 a 40 espetáculos por ano, no estrangeiro, a companhia de teatro itinerante, que conseguiu manter o apoio financeiro da Direção-Geral das Artes e do município de Sines, está "mais do que nunca a viver cada dia" e a "planificar de acordo com tudo o que vai acontecer" nos próximos meses.