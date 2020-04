Covid-19

O Polite´cnico de Coimbra vai manter a interrupção das atividades letivas presenciais, designadamente as aulas, ate´ 15 de junho, anunciou hoje a instituição, que reúne seis escolas de ensino superior frequentadas por cerca de 10 mil estudantes.

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) "decidiu a ausência de atividades presenciais até 15 de junho, no que se refere a aulas e outras atividades letivas", face ao "estado de emergência vivido no contexto da pandemia da covid-19 e do recente anúncio do Governo sobre a continuação da suspensão de aulas presenciais nas escolas", afirma o estabelecimento, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

São, no entanto, admissíveis "exceções, nomeadamente ao nível dos estágios que, em alguns casos, poderão ter condições para se reiniciar antes, situação a determinar por cada unidade orgânica de ensino", refere o IPC.