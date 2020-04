Covid-19

A cerimónia de entrega do Prémio Camões ao cantor e compositor brasileiro Chico Buarque, prevista para dia 25 de Abril, em Lisboa, foi adiada devido à pandemia de covid-19, disse hoje à Lusa fonte do ministério português da Cultura.

De acordo com a mesma fonte, "a entrega do Prémio Camões será remarcada para data a definir".

No final do ano passado foi conhecida a data escolhida para a atribuição do prémio a Chico Buarque, 25 de Abril de 2020, o mesmo dia em que se assinala a Revolução dos Cravos.