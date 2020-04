Covid-19

O presidente da CIP garantiu hoje que a classe empresarial e a iniciativa privada estão "ao lado" do Governo no desenvolvimento de um novo modelo de reindustrialização do país, cuja importância a crise gerada pela pandemia veio confirmar.

"Se há aspeto que esta crise nos convoca é precisamente para essa reflexão da excessiva deslocalização e desindustrialização que os países fizeram, e Portugal não foi exceção. É preciso promovermos esta reflexão e, mais do que isso, a tomada firme de medidas estratégicas que nos façam depender gradualmente menos de determinadas regiões geográficas implementando uma estratégia de reindustrialização da Europa", afirmou António Saraiva.

Em linha com as afirmações do primeiro-ministro - que, em entrevista à agência Lusa, considerou que a Europa vai ter de reforçar muitíssimo a sua base industrial -, o presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal considerou que a crise gerada pela pandemia de covid-19 veio demonstrar a necessidade que já vinha sendo sentida de implementar uma estratégia de reindustrialização europeia.