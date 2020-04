Covid-19

Lisboa conta a partir de hoje com um espaço para acolher pessoas em situação de sem-abrigo diagnosticadas com covid-19 e que estejam assintomáticas ou com sintomas ligeiros, anunciou a autarquia da capital.

Em declarações à agência Lusa, o vereador com o pelouro dos Direitos Sociais, Manuel Grilo, explicou que o espaço, cedido pela Mesquita Central de Lisboa, é "completamente autónomo" e destina-se "exclusivamente a pessoas com covid-19 que estejam assintomáticas ou tenham sintomas ligeiros".

Atualmente tem oito camas, mas pode vir a ter 16, acrescentou o autarca do BE (partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS), adiantando que os doentes terão apoio constante, durante 24 horas, por técnicos das corporações de Bombeiros Voluntários da Ajuda e de Campo de Ourique.