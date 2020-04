Covid-19

A procuradora-geral da República emitiu hoje diretrizes para os magistrados do Ministério Público seguirem no tratamento dos processos urgentes, não urgentes e reexame da medida de prisão preventiva, no período excecional de combate à pandemia de covid-19.

A diretiva, assinada por Lucília Gago, que define a "atuação funcional" dos magistrados do Ministério Público (MP) durante a pandemia e a permanência do estado de emergência, refere, em relação ao reexame da prisão preventiva, que devem ponderar "criteriosamente a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida relativamente a todos os arguidos", sobretudo quando se verificarem situações ligadas a doença.

"Caso concluam pela (...)substituição da medida de coação de prisão preventiva, deverão especialmente ponderar a submissão do arguido a obrigação de permanência na habitação, mormente com vigilância eletrónica, sempre que subsistam os pressupostos e os perigos que fundamentaram a imposição ou a manutenção da medida de coação de prisão preventiva e sempre que seja de concluir também pela inadequação e insuficiência das demais medidas de coação", diz a diretiva.