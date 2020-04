Covid-19

Um total de 573 reclusos já foram libertados em todo o país, no âmbito das normas excecionais e de perdão de penas aplicadas à população prisional devido à pandemia, indicou hoje fonte ligada ao Conselho Superior da Magistratura (CSM).

Segundo a mesma fonte, em Lisboa, por decisão judicial, foram libertados 135 reclusos no sábado, seis no domingo e 34 durante a manhã de hoje (até às 12:00).

No Porto, foram libertados 120 reclusos no sábado, 51 no domingo e 17 na manhã de hoje.