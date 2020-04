Covid-19

O secretário de Estado da Mobilidade - Ambiente e Ação Climática, Eduardo Pinheiro, responsável pela coordenação da execução do Estado de Emergência no Norte, disse hoje que o Governo identificou vários espaços de retaguarda na Área Metropolitana do Porto.

"Neste momento, ao nível da Comunidades Intermunicipais e ao nível da Área Metropolitana do Porto (AMP), na região Norte, já foram identificados vários locais do ponto de vista de instalações físicas", revelou, em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao hospital de campanha montado no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

O governante não quis, contudo, adiantar quais ou quantos locais foram já identificados, salientando apenas que "são espaços de retaguarda" e não necessariamente hospitais de campanha como o do Porto, que começa a receber doentes na terça-feira.