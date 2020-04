Covid-19

Os Açores detetaram um caso positivo de covid-19 num sem-abrigo, na ilha de São Miguel, e ainda estão a identificar os contactos próximos para detetaram a origem da infeção, revelou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

"Queremos perceber se é algum foco que é detetado na comunidade, que é motivo de preocupação, ou se conseguimos determinar, da mesma forma que fizemos com as outras cadeias que identificámos, se há alguma ligação epidemiológica, com os profissionais de saúde ou com os serviços onde este cidadão possa ter recorrido", avançou o responsável máximo da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, Tiago Lopes, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 no arquipélago, feito em Angra do Heroísmo.