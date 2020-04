Covid-19

O presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos revelou hoje que o "Hospital de Campanha Porto.", que começa a funcionar na terça-feira, vai permitir transferir cerca de 20% dos doentes internados nos dois hospitais da cidade.

"Nós vamos começar com cerca de 12 ou 16 doentes, nos primeiros dois ou três dias, e depois iremos aumentando a receção de doentes. Provavelmente iremos dar resposta, espero, a cerca de 20% dos que as unidades têm internados", afirmou António Araújo em declarações aos jornalistas no final da visita ao hospital de campanha instalado no pavilhão Rosa Mota, no Porto.

De acordo com aquele responsável, a unidade destina-se a receber doentes infetados com covid-19, assintomáticos ou com sintomas ligeiros, mas sem possibilidade de isolamento no domicílio, podendo ainda ser usada por doentes infetados e com necessidade de cuidados médicos devido a outras patologias, e doentes em fase de convalescença.