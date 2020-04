Covid-19

Os alunos do ensino básico na Madeira vão retomar as aulas através da RTP/Memória em 20 de abril, no quadro de decisão nacional, enquanto os conteúdos do secundário serão veiculados através da RTP/Madeira, indicou hoje o executivo regional.

"O Governo Regional vai proceder à emissão de conteúdos pedagógicos através da RTP/Madeira e manterá junto das escolas um plano de ensino à distância, com o objetivo de preparar os alunos da região autónoma para os exames nacionais a realizar em julho do corrente ano", afirmou o chefe do executivo, Miguel Albuquerque.

O governante falava em videoconferência, após reunião extraordinária do Conselho do Governo, no Funchal, na qual foram comunicadas novas medidas no âmbito da contenção da pandemia de covid-19.