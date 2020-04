Covid-19

As pessoas que optarem pelo tratamento à doença covid-19 nos hospitais da rede CUF terão de assumir as despesas, a partir de quarta-feira, uma vez que estes custos "não têm comparticipação" do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com um comunicado divulgado internamente, a que a agência Lusa teve hoje acesso, a partir das 00:00 de quarta-feira (15 de abril), "os doentes que optem pelo tratamento nos hospitais CUF deverão ter em conta que os atos clínicos associados ao diagnóstico e tratamento de doentes" infetados com a doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) "não têm comparticipação" do SNS.

Por isso, os "respetivos custos terão de ser assumidos pelos doentes ou pelas seguradoras ou subsistemas que venham a aceitar comparticipar estes custos".