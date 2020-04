Covid-19

O Governo da Madeira vai atribuir um "apoio suplementar" no valor de 1,250 milhões de euros aos pescadores e armadores, devido à redução nas capturas resultante das medidas de contenção da covid-19, anunciou hoje o chefe do executivo.

Miguel Albuquerque esclareceu que o apoio vai beneficiar mais de 700 pescadores na forma de suplemento remuneratório, enquanto os armadores vão receber a ajuda em função do número de embarcações que possuem.

O governante, que lidera o executivo de coligação PSD/CDS-PP, falava em videoconferência, após reunião extraordinária do Conselho do Governo, no Funchal, na qual foram comunicadas novas medidas no âmbito da contenção da pandemia de covid-19.