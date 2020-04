Covid-19

O ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu hoje a nacionalização da transportadora aérea TAP como uma possibilidade de viabilizar a companhia, recusando descartar opções de recuperação da economia na sequência da pandemia de covid-19.

"[...] Já ouvi colegas meus, insuspeitos, de lhes passar pela cabeça tomar decisões, até como ministros das Finanças, que não nos passaria pela cabeça tomar há mês e meio. Portanto, não seria correto nem verdadeiro que eu dissesse [...] que qualquer opção fosse tabu", afirmou Mário Centeno, em entrevista à TVI, quando questionado se admite no plano de recuperação da economia intervenções diretas ou indiretas, como a nacionalização de empresas.

"Sobre a TAP, por exemplo, tem desafios únicos. Há muitas formas de intervir, mas essa também é uma delas", declarou Mário Centeno, quando confrontado com uma eventual nacionalização da transportadora em que o Estado é o maior acionista com 50% do capital.