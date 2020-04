Actualidade

O "maat Mode 2020", programa experimental participativo, com que a direção do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (maat), em Lisboa, quer reabrir ao público, "viverá temporariamente" 'online', até que tal seja possível, anunciou hoje a instituição.

A reabertura do maat, que estava prevista para o passado dia 27 de março, "será marcada por uma intervenção arquitetónica à escala do edifício", intitulada "Beeline", "concebida para dar forma à ideia de que o museu é um espaço de cruzamento e diálogo de ideias, pessoas e conhecimento", adianta a mensagem do museu, hoje divulgada.

O projeto, encomendado ao estúdio nova-iorquino de arquitetura SO - IL, foi concebido para acolher o "maat Mode 2020", "um programa público experimental participativo, proposto como um exercício aberto de reflexão sobre o papel que as instituições culturais desempenham na sociedade", e de projeção "do museu do futuro", que deverá estender-se ao longo de vários meses, através de palestras, encontros e outras iniciativas.