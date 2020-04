Covid-19

O ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu hoje que a economia portuguesa poderá voltar à situação registada em 2019 dentro de dois anos, se a crise provocada pela covid-19 for contida no segundo trimestre.

Em entrevista no 'Jornal da Noite' da TVI, o ministro das Finanças referiu que, se for possível conter a crise sanitária neste segundo trimestre, "provavelmente" ao fim de "dois anos" a economia estará a voltar a "números não muito longe dos de 2019", ano em que, pela primeira vez nos últimos 40 anos, o país fechou as contas públicas com excedente orçamental.

Antes, Mário Centeno tinha referido que as estimativas do Governo apontam para uma queda de 6,5% do PIB anual por cada 30 dias úteis em que a economia esteja paralisada devido à covid-19.