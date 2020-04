Covid-19

Mais de um milhão de brasileiros mantiveram os empregos durante a pandemia da covid-19 através da medida provisória que permitiu a suspensão de contratos e redução salarial, anunciou na segunda-feira o executivo.

"Com a utilização desta medida provisória, já temos mais de um milhão de empregos preservados, mais de um milhão entre acordos individuais e coletivos", afirmou o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, em conferência de imprensa.

No início do mês, o Governo brasileiro publicou uma medida provisória para subsidiar a suspensão de contratos e redução de salários e horas de trabalho, no âmbito de um programa para mitigar o impacto económico da doença respiratória covid-19.