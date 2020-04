Covid-19

O partido timorense KHUNTO, que integra uma nova coligação de maioria parlamentar em Timor-Leste, manifestou hoje apoio ao Governo no combate à pandemia da covid-19.

Um responsável do partido disse à Lusa que o apoio não está relacionado com o impasse político no país, onde o atual Governo é contestado por uma nova aliança liderada pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) de Xanana Gusmão e de que faz parte o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO).

"Anda aí muita informação nas redes sociais, mas não é bem como está a ser dito", afirmou à Lusa o vice-presidente do Parlamento Nacional e deputado do KHUNTO Luis Roberto da Silva.