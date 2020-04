Actualidade

A Coreia do Norte disparou hoje vários presumíveis mísseis de cruzeiro em direção ao mar do Japão ou mar de Leste, anunciaram as forças armadas da Coreia do Sul.

"Vários projéteis", possivelmente "mísseis de cruzeiro de curto alcance", foram disparados a partir da localidade de Munchon, no leste do país, declarou o estado-maior das forças armadas sul-coreanas em comunicado.

Nos últimos anos, a Coreia do Norte, dotada com a bomba atómica, efetuou vários disparos de mísseis balísticos, que atingem as camadas mais altas da atmosfera, cobrem grandes distâncias e têm trajetórias pré-determinadas.