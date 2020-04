Covid-19

Mais de 350 profissionais de saúde receberam formação sobre covid-19, em 50 sessões para equipas da linha da frente, no âmbito do apoio dado a Timor-Leste pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A formação soma-se ao material médico, nomeadamente para fortalecimento da capacidade do Laboratório Nacional de Timor-Leste (LNTL), incluindo a oferta de mil 'kits' de teste à covid-19, de acordo com dados enviados à Lusa.

As equipas da OMS realizaram cinco sessões de formação a técnicos de laboratórios, forneceram duas unidades de trabalho para os testes PCR, deram apoio em recursos humanos do Laboratório Nacional de Timor-Leste e apoio financeiro e logístico no transporte de testes para Darwin, onde são verificados.