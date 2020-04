Covid-19

(CORREÇÃO NO DÉCIMO PARÁGRAFO) Díli, 14 abr 2020 (Lusa) - Uma professora portuguesa a lecionar em Timor-Leste, e que está em Portugal desde 04 de abril, está infetada com a covid-19, anunciou hoje um porta-voz do Governo timorense.

Rui Araújo, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) anunciou o caso, sobre o qual o Governo português informou as autoridades timorenses, em conferência de imprensa em Díli.

"O nosso país amigo, Portugal, informou-nos uma professora no grupo de portugueses que saiu de Timor-Leste em 04 de abril para Portugal (...) fez teste com resultado positivo" no dia 06 de abril, afirmou.