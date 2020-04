Actualidade

O Theatro Circo, em Braga, vai assinalar o 105.º aniversário com uma série de mais de 20 atuações, de música, poesia e dança, por nomes como Ana Moura, Conan Osiris, Pedro Abrunhosa e Selma Uamusse, transmitidas através da Internet.

Em comunicado, o Theatro Circo revelou que o aniversário da sala, no dia 21 de abril, se vai celebrar através de diretos nas páginas de Instagram dos artistas envolvidos, devido à impossibilidade de a comemoração se fazer no palco, em consequência das medidas de prevenção da doença covid-19.

Em declarações à Lusa, o diretor artístico do Theatro, Paulo Brandão, afirmou que, uma vez que o programa "normal", já definido com múltiplas atividades, não foi possível, quiseram "adaptar e marcar o aniversário virtualmente com vários convidados", em particular "procurando aqueles que ainda não tivessem feito estes 'lives' no Instagram ou no Facebook e também sugerindo aos artistas que fizessem algo diferente".