Covid-19

Os concertos são denominador comum entre a associação cultural Porta-Jazz, o espaço Maus Hábitos e a cooperativa cultural Omnichord, que, apesar dos adiamentos e cancelamentos, continuam a trabalhar, embora sem prever quando voltarão ao contacto com o público.

No contexto do combate à pandemia da covid-19, em Portugal, os espaços culturais e salas de espetáculos foram os primeiros a fechar e, quem trabalha no setor, acredita que provavelmente serão os últimos a abrir.

"Trabalhamos com pessoas, tudo o que não se pode fazer agora é o nosso trabalho, que é juntar muitas pessoas dentro de um espaço", afirmou o programador do Maus Hábitos, Luís Salgado, em declarações à Lusa.