Covid-19

Quase metade das mortes registadas em Londres na semana até 03 de abril foi atribuída à pandemia covid-19, revelou hoje o Instituto de Estatísticas Nacionais britânico (ONS), que confirmou uma taxa de mortalidade superior à oficial.

De acordo com os dados publicados hoje pelo ONS, 1.170 mortes das 2.511 registadas naquele período na região de Londres foram relacionadas com o novo coronavírus, mais do dobro das registadas nas regiões de West Midlands (400) ou Noroeste (418) de Inglaterra.

O ONS confirmou também que a taxa de mortalidade provocada pela covid-19 até 03 de abril foi cerca de 50% superior aos números inicialmente publicados pelo ministério de Saúde para Inglaterra e País de Gales, que foram atualizados posteriormente.