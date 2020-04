Covid-19

A precariedade laboral dos intérpretes do fado, cantores e instrumentistas, que marca a sua relação com as casas de fado, e a dependência do turismo desta expressão expõem a fragilidade do setor, de acordo com empresários e artistas.

"A retoma vai ser dura", disseram à agência Lusa, quando interrogados sobre o futuro, após a paralisação imposta pelo combate à pandemia da covid-19. Para os protagonistas desta expressão, património da humanidade, a resposta maioritária é: "A ver vamos. Tudo isto é uma incógnita".

Enquanto a maioria das casas de fado recorreu ao 'lay-off', que não é aplicável a todos os artistas, maioritariamente contratados a recibos-verdes, a Câmara Municipal de Lisboa projeta apoiar uns e outros, através de um programa que deverá anunciar esta semana, segundo informação da assessoria de imprensa.