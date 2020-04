Covid-19

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo tenciona manter o calendário da construção do novo aeroporto do Montijo, mesmo tendo em conta as consequências económicas da covid-19, e não excluiu o recurso à nacionalização da TAP.

Estas posições foram assumidas por António Costa em entrevista à Rádio Observador, durante a qual deixou em aberto questões como a dos aumentos salariais na administração pública em 2021 (na ordem dos 1,1%), ou da continuidade no Governo do seu ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, quando em junho o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, terminar o seu mandato.

Nesta entrevista, que foi conduzida pelos jornalistas Pedro Benevides e Rita Tavares, António Costa falou entre outros temas sobre as consequências da pandemia de covid-19 no transporte aéreo, mais concretamente na TAP.