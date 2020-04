Covid-19

A organização humanitária Human Rights Watch (HRW) pediu hoje à Grécia para libertar as centenas de crianças migrantes desacompanhadas que estão detidas em condições "abusivas" e para encontrar alojamentos que as protejam do coronavírus.

Segundo dados citados pela organização, 331 crianças estavam, em 31 de março, detidas "em celas de esquadras da polícia e em centros de detenção da Grécia sem quaisquer condições sanitárias".

"Se forem libertadas destas condições abusivas, as crianças vão ficar mais protegidas contra infeções no contexto da pandemia de coronavírus", defendeu HRW, em comunicado hoje divulgado, pedindo ao primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, que organize "a transferência [das crianças] para "alojamentos seguros e adequados para crianças".