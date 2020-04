Covid-19

A produção automóvel em Portugal caiu 46,1% em março face a igual mês de 2019, penalizada pela pandemia de covid-19, tendo sido produzidos 17.096 veículos ligeiros e pesados, informou hoje a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

"A pandemia covid-19 conduziu a importantes roturas nas cadeias de aprovisionamento, nos canais de distribuição, na disponibilidade de mão-de-obra e na continuidade da atividade dos fornecedores, o que se traduziu no progressivo e inevitável encerramento das unidades de produção automóvel a operar em Portugal a partir do final de março", refere a associação em comunicado.

Segundo a ACAP, em março foram produzidos 13.686 veículos ligeiros de passageiros (menos 47,1% do que no mesmo mês do ano anterior), 3.203 veículos comerciais ligeiros (-39,3%) e 207 veículos pesados (-61,1%).