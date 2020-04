Covid-19

As autoridades iranianas registaram 98 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, a primeira vez num mês em que o número diários de óbitos é inferior a 100 no país do Médio Oriente mais atingido pela pandemia.

Com os números de hoje subiram para 4.683 as mortes no Irão causadas pela covid-19, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, na sua comunicação diária à imprensa.

"Infelizmente, perdemos 98 dos nossos compatriotas infetados com a doença (...), mas depois de um mês de espera, é o primeiro dia em que o número de mortos é de dois dígitos", declarou Jahanpour.