Covid-19

O PSD entregou hoje um projeto-lei no parlamento para alargar os apoios do regime de 'lay off' a todos os gerentes de micro e pequenas empresas, diploma que, segundo Rui Rio, complementa a forma "insatisfatória" como o Governo legislou.

Em 06 de abril, o Governo já alargou os apoios previstos no regime de 'lay-off' simplificado - criado no âmbito das medidas de combate aos efeitos da pandemia de covid-19 - aos sócios-gerentes, mas apenas aos que não tenham trabalhadores por conta de outrem e tenham tido uma faturação no ano anterior inferior a 60.000 euros.

Em declarações à Agência Lusa, o presidente e líder parlamentar do PSD, Rui Rio, considerou que a solução encontrada pelo Governo - e que já foi uma alteração ao regime inicial depois de vários partidos terem apontado este problema - "é muito insuficiente", por deixar de fora muitos gerentes com um pequeno número de empregados.