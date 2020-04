Covid-19

A diminuição nos últimos dias do número de mortos na região de Madrid provocados pelo coronavírus levou hoje ao encerramento da morgue instalada no Palácio do Gelo de Majadahonda (oeste da capital), a terceira que tinha sido aberta.

A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explicou que, tendo em conta a diminuição do número de mortos na região, foi decidido encerrar o local de 1.800 metros quadrados que tinha sido criado em 04 de abril.

As três instalações que foram utilizadas excecionalmente como morgues receberam, até hoje, um total de 1.785 mortos: Palácio de Gelo de Madrid (1.145); Palácio de Gelo de Majadahonda (162); e o edifício do Instituto de Medicina Legal da Cidade da Justiça (478).