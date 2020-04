FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia mundial tenha uma recessão de 3% em 2020, fruto do apelidado "Grande Confinamento" devido à pandemia de covid-19, de acordo com as Perspetivas Económicas Mundiais hoje divulgadas.

O FMI, que pela expressão da sua economista-chefe, Gita Gopinath, apelidou o atual momento de recolhimento devido à pandemia de covid-19 de "Grande Confinamento", assinala que a quebra de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial é algo "muito pior" do que aconteceu na "Grande Recessão" de 2008 e 2009.

"É muito provável que este ano a economia mundial vá viver a sua pior recessão desde a Grande Depressão [de 1929], ultrapassando aquela vista durante a crise financeira global de há uma década", pode também ler-se na nota de entrada do relatório escrita por Gita Gopinath.