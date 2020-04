FMI/Previsões

A economia alemã deverá cair 7,0% em 2020 devido à pandemia de covid-19, mas a taxa de desemprego deverá continuar abaixo dos 4% até 2021, segundo as Perspetivas Económicas Mundiais hoje divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

De acordo com os números hoje conhecidos, o FMI estima que depois de uma recessão de 7,0% em 2020, a economia germânica volte a 'terreno' positivo em 2021, com um crescimento de 5,2% do Produto Interno Bruto (PIB) real. Em 2019, a economia alemã cresceu 0,6%.

Relativamente ao desemprego, a maior economia da zona euro apresenta os números mais favoráveis relativamente aos seus parceiros europeus, já que a taxa que em 2019 ficou nos 3,2%, deverá ascender aos 3,9% em 2020, recuando para os 3,5% em 2021.