FMI/Previsões

Os Estados Unidos deverão registar uma recessão de 5,9% em 2020 devido à pandemia de covid-19, e a taxa de desemprego ascenderá aos 10,4%, segundo as Perspetivas Económicas Mundiais hoje divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

De acordo com os números do FMI hoje conhecidos, depois de um crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, a pandemia de covid-19 causará uma recessão de 5,9% à economia norte-americana em 2020, recuperando depois em 2021 com uma subida de 4,7%.

Quanto ao desemprego, a taxa de 3,7% referente a 2019 passará aos 10,4% em 2020 por causa dos efeitos económicos da pandemia de covid-19, baixando para 9,1% em 2021, de acordo com as projeções da instituição sediada em Washington.